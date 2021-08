CASTELLAMMARE DI STABIA. Muore per mancanza di ossigeno in autoambulanza, durante il trasferimento dall’ospedale San Leonardo, di Castellammare di Stabia, al Cardarelli di Napoli. Aniello Vicedomini, 68 anni, è morto nella serata di venerdì e sono stati gli stessi medici del Cardarelli a chiamare la polizia per denunciare l’accaduto: l’ossigeno della bombola che aveva trasportato l’uomo era finito e il cuore del paziente non ha retto. Vicedomini, originario di Casola di Napoli, era residente a Lettere.