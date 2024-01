NAPOLI. «Nel fine settimana presso l’insediamento Italian Green Factory di Via Argine, ex stabilimento Whirlpool, ignoti sono penetrati nel perimetro aziendale ed hanno effettuato un furto di beni oltre che in fabbrica anche nell’area sociale». A denunciarlo è il segretario generale della Fiom-Cgil Napoli, Mauro Cristiani.

«Il furto colpisce, anche questa volta, quella parte del sito produttivo dove, per oltre quattro anni, ha vissuto ed operato il cuore e l’anima della vertenza, fino a determinarne il suo esito positivo. Come Fiom – dice Cristiani - esprimiamo solidarietà all’azienda, riteniamo, inoltre, che Prefettura e Questura di Napoli devono intensificare il controllo del territorio e rafforzare la vigilanza dell'area, da sempre oggetto di interessi economici della criminalità organizzata. Agli organi inquirenti chiediamo la massima attenzione per di individuare ed assicurare alla giustizia gli autori di questo atto gravissimo. Lo stabilimento, l’area sociale, l’auditorium negli anni della vertenza sono stati un presidio di legalità e di partecipazione sociale. Adesso le istituzioni devono vigilare affinché il processo di reindustrializzazione proceda spedito e per tutelare un luogo simbolo – conclude - divenuto patrimonio dell'intera comunità napoletana».