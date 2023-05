Oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti e pericolosi per la salute. E' quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli durante un controllo ispettivo in un'azienda di prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio di Boscoreale. I militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno individuato un primo deposito, sprovvisto delle previste autorizzazioni amministrative e antincendio, in cui erano custoditi cumuli di prodotti chimici e un ulteriore locale contenente materie prime (in polvere e liquide), prodotti finiti (fitofarmaci imbustati ed etichettati) e semilavorati (fitofarmaci travasati in contenitori anonimi, senza etichettatura, pericolosi in quanto tossici e facilmente infiammabili), oltre ad un laboratorio attrezzato con bilancini, dosatori e contenitori.

Le ricerche hanno permesso di trovare anche etichette di importanti marche internazionali operanti nel comparto dei fitofarmaci, quantitativi di polvere di silicio, nonché numerose confezioni di fitofarmaci scaduti ed esposti alle intemperie nel fondo agricolo di pertinenza dei locali controllati. I locali, per un'area complessiva di 1.500 metri quadrati, circa 30 tonnellate di prodotti sfusi, 35mila litri di prodotto liquido e oltre 17mila etichette di note case produttrici di fitofarmaci sono stati sottoposti a sequestro e l'imprenditore denunciato all'autorità giudiziaria per contraffazione, frode in commercio e reati ambientali. I prodotti sequestrati, qualora immessi sul mercato, avrebbero potenzialmente prodotto un incasso stimabile in circa 5 milioni di euro.