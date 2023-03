È di poche ore fa l’appello di Rosario Esposito La Rossa, scrittore e libraio di Scampia, a mister Mancini, per portare la Nazionale Italiana ad allenarsi a Scampia. La Nazionale giocherà contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo allo stadio Maradona e la città è già in gran fermento.

«Sarebbe un segnale di una forza inaudita per tutti i napoletani, ma soprattutto per i bambini e i ragazzi di Scampia vedere i calciatori della nostra nazionale calpestare l’erba dello stadio intitolato ad Antonio Landieri, ucciso per errore dalla camorra nel 2004» sono le parole del consigliere di Città Metropolitana Salvatore Flocco, da sempre tifoso appassionato del Napoli e del calcio.

«La città di Napoli sta vivendo un gran momento, ai balconi di ogni quartiere già sono comparse bandiere azzurre, e sono sicuro che in prossimità del 23 marzo spunteranno anche le bandiere dell’Italia. Per questo motivo insieme a Nicola Nardella, Presidente della Municipalità 8, ci associamo alle parole di Rosario, chiedendo a gran voce alla Federazione Italiana Calcio di accogliere questo appello» conclude.