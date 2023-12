NAPOLI. «Il 28 aprile scorso, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a Napoli per una serie di appuntamenti istituzionali, effettuò una visita a sorpresa al parco della villa Floridiana, alla quale fui invitato a partecipare, insieme ad alcuni funzionari della direzione regionale dei musei della Campania, tra i quali l’ex direttore Marta Ragozzino - ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari che segue da anni le travagliate vicissitudini, che hanno caratterizzato la vita dell'unico polmone a verde pubblico presente nell'ambito del quartiere Vomero, dove risiedono circa 48mila napoletani -. In quella occasione il ministro dichiarò: «Ho rilevato forti criticità alla Floridiana, un sito che per storia e bellezza merita una grande valorizzazione. Lavoreremo da subito in questa direzione». E difatti nell’arco di pochi mesi da quella visita il ministro Sangiuliano ha mantenuto gli impegni assunti, peraltro ribaditi anche in altre occasioni successive. Dopo la conclusione, nel corso dei mesi precedenti, dei lavori per la messa in sicurezza dei viali, a partire da quello principale, che collega i due ingressi al parco, rispettivamente in via Cimarosa e in via Aniello Falcone, che rappresentava uno dei problemi più avvertiti dai numerosi frequentatori, per i disagi a ragione della presenza di numerose buche e avvallamenti, il cantiere si è spostato di recente sullo scalone monumentale del Belvedere, per il restauro sia della fontana antistante la facciata posteriore del fabbricato che ospita il museo nazionale della ceramica “Duca di Martina" sia degli scalini, che hanno recuperato, a seguito degli interventi, il loro splendore originario, dopo che per anni erano stati lasciati nel più totale abbandono per la carenza delle ordinarie attività manutentive. «Comunque - puntualizza Capodanno - si tratta solo di un ulteriore lotto di lavori, realizzato con fondi che erano già disponibili da tempo e che non erano stati utilizzati, al quale ne seguiranno altri tesi alla riqualificazione complessiva, anche con l'eliminazione delle restanti barriere metalliche e con il restauro dell’ingresso su via Cimarosa. Intanto - conclude Capodanno - dopo l’approvazione in via definitiva, su proposta dello stesso ministro Sangiuliano, del Dpcm con le modifiche al regolamento relativo all’organizzazione del Ministero della cultura, sta per partire il nuovo polo autonomo "Musei nazionali del Vomero", che comprenderà San Martino, Castel Sant'Elmo e il parco della villa Floridiana con il museo Duca di Martina. Partenza che, come ribadito anche di recente dallo stesso ministro Sangiuliano, esauriti tutti gli adempimenti amministrativi in corso al fine d’individuare le figure professionali necessarie, avverrà agli inizi dell'anno prossimo».