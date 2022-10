NAPOLI. Orazio Abbamonte è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli. Giurista, classe '61, ha ricoperto già la carica di consigliere generale e ruoli di vertice all'interno della Fondazione. Il nuovo presidente è stato eletto con 15 voti su 19 dai consiglieri generali presenti questa mattina durante il Consiglio riunitosi nella sede dell'ente, in via dei Tribunali.

I consiglieri generali hanno, dunque, eletto il nuovo cda in carica per il prossimo quadriennio, 2022-2026, composto oltre che dal presidente Abbamonte, dalla vicepresidente Rosaria Giampetraglia, professore ordinario di Diritto civile all'Università Parthenope e direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, e da tre consiglieri di amministrazione: Dario Lamanna, direttore Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro; Andrea Abbagnano Trione, docente di Diritto privato all'Università del Molise; Bruno D'Urso giudice tributario regionale, ex presidente dell'ufficio gip del Tribunale di Napoli ed ex magistrato di Cassazione.

La nuova governance si insedierà ufficialmente il prossimo 21 novembre. Nel frattempo, l'ente continuerà ad essere guidato dall'avvocato Francesco Caia.