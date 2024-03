"Un governo serio e rispettoso della legge nazionale e delle comunità meridionale, a cominciare da Napoli e della Campania, avrebbe avviato il lavoro per firmare gli accordi di coesione da Napoli e dalla Campania. Intanto perché siamo la principale Regione del Sud, ma anche la principale aree di emergenza sociale d'Italia e d'Europa. Sarebbe stato doveroso iniziare dalla Campania, e non è un regalo: avrebbero fatto la metà del loro dovere. Invece hanno deciso di calpestare la dignità di Napoli e della Campania". Nel corso di una diretta sui social il governatore campano Vincenzo De Luca torna ad attaccare il governo sul mancato sblocco dei fondi sviluppo e coesione.

"Il governo - ricorda il presidente della Regione - in queste ore sigla un accordo con l'ultima regione del Nord con cui non lo aveva ancora fatto, il Friuli Venezia Giulia, mentre tutto il Sud aspetta, ad eccezione della Calabria". De Luca, poi, sciorina alcuni dati pubblicati su un bollettino della Ragioneria dello Stato che certifica impegni di spesa e pagamenti delle Regioni al dicembre 2023. "Scopriamo che la Regione Campania ha un impegno di spesa, parliamo cioè di opere finanziate e appaltate, pari all'84%, e sono programmi che finiscono tra due anni. Per quanto riguarda i pagamenti siamo al 50%, a due anni dalla scadenza. La Calabria, l'unica del Sud dove hanno firmato l'accordo di coesione, ha impegni di spesa per il 52% e pagamenti per il 28%".

De Luca parla, in tal proposito, di un "miracolo che è stato fatto in Campania", e aggiunge: "Qualcuno ci consiglia di fare esercizi spirituali, ma io sono per combattere per la dignità di Napoli e della Campania e per il rispetto delle leggi. Non è un regalo che chiediamo a qualcuno andando a fare i mendicanti, ma un nostro diritto che deve essere riconosciuto. La Regione Campania è oggetto di una discriminazione, di una offesa politica contro i suoi concittadini, non contro di me. Bloccare 6 miliardi di euro significa commettere un delitto contro questa comunità".