«Abbiamo sottoscritto 17 accordi di coesione su 21, stiamo lavorando per gli altri 4, chiaramente gli accordi di coesione restanti sono i più consistenti, da qui ne deriva anche finanziariamente, da qui ne deriva anche una problematicità maggiore nell'individuare le soluzioni, lo facciamo con approccio istituzionale che è quello di trovare le soluzioni in linea con quanto il governo ha messo in campo con la riforma della politica di coesione». È quanto detto dal ministro degli Affari europei, delle politiche di Coesione, del Pnnr e del Sud, Raffaele Fitto, a Napoli per l'evento Feuromed, in merito alla questione dei fondi Sviluppo e Coesione su cui è in corso un contenzioso con la Regione Campania: «I fondi Sviluppo e Coesione hanno delle finalità precise, invito tutti a leggere le finalità per le quali queste risorse vengono date per comprendere che sono risorse che vengono assegnate agli investimenti e quindi il tema è questo. Penso che il Mezzogiorno in Italia abbia bisogno sicuramente di manifestazioni importanti che troveranno le loro opportunità di finanziamento in più direzioni ma quello che è mancato allo sviluppo del sud sono gli investimenti fondamentali per cambiarne la prospettiva». Fitto ha poi aggiunto: «Ci troviamo di fronte a un cambio di approccio complessivo su questo tema. Prima le risorse venivano date senza una valutazione di merito e ognuno le spendeva un po' come riteneva. Oggi c'è questo confronto nel quale le risorse vengono date, c'è una proposta, ci si confronta, la si rende compatibile con altre programmazioni e si valuta la capacità di spesa reale di questi programmi, di queste risorse. Lo dico senza alcun intento polemico ma i dati della spesa della precedente programmazione ci indicano in modo molto chiaro quanto sia necessario modificare profondamente l'impianto precedente e questo è il lavoro che noi stiamo cercando di portare avanti», ha concluso Fitto, che ha poi risposto a distanza al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulle manifestazioni culturali in bilico senza l'erogazione dei fondi». Il ministro, sempre sulla questione aperta con la Campania, ha spiegato: «Non ci sono posizioni di chi ha deciso senza ragione di bloccare qualcosa, c'è un confronto di merito che va avanti e per ognuna delle regioni alle quali lei ha fatto riferimento ci sono delle ragioni di merito sulle quali ci stiamo confrontando e per le quali troveremo le soluzioni». Infine, sulla deadline degli accordi sull'attribuzione dei fondi di Sviluppo e Coesione con le Regioni rimanenti: «La mia deadline è del giorno prima per tutti i programmi quindi non ho difficoltà ad un approccio quindi vorrei chiudere tutto ieri sera se le potessi dare un auspicio il tema non è questo perché se il dibattito si trasforma in un dibattito nel quale c'è una volontà o meno di chiudere», ha concluso il ministro Fitto