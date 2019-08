NAPOLI. Stamattina personale della Squadra Mobile, del Commissariato Vicaria – Mercato, equipaggi dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella dove sono state effettuate perquisizioni a numerose abitazioni anche con l’impiego di unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante l’attività, in un appartamento disabitato e colmo di rifiuti, gli operatori, con l’ausilio del cane antidroga Kira, hanno rinvenuto e sequestrato 173 grammi di cocaina, occultata in una cassetta di alluminio stipata in un vano del quadro elettrico, un bilancino di precisione ancora sporco di sostanza polverosa bianca, numerose bustine di cellophane destinate a contenere le “dosi”, ed una busta nera contenete sostanza bianca. Inoltre, tra i cuscini di un vecchio divano, hanno rinvenuto quattro confezioni sottovuoto ed una bustina chiusa, tutte contenenti polvere bianca utilizzata per “tagliare” lo stupefacente.