FORIO D'ISCHIA. Il Coordinamento regionale handicappati Campania scrive al sindaco di Forio d’Ischia, Stani Verde, per avere chiarimenti in merito ai servizi ai disabili. In una missiva inviata al primo cittadino, dopo i complimenti per aver realizzato uno scivolo che permette ai disabili di poter usufruire liberamente del lungomare della Chiaia, viene segnalato che il dispositivo non è conforme alle disposizioni legislative, «nella fattispecie allo scivolo mancano le protezioni laterali e contestualmente manca anche la pavimentazione antiscivolo».

Poi l’affondo sui sevizi ai disabili ritenuti «inesistenti nel suo Comune». «Parliamo - scrive il presidente del coordinamento, Giovanni Bembo - di persone che sono allettate; di persone e famiglie che non possono permettersi di assumere badanti per essere assistiti e soprattutto parliamo di famiglie che giorno dopo giorno sono costrette a mendicare il proprio diritto assistenziale, servizio spettante all’Amministrazione comunale».