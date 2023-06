NAPOLI. “Le imprese della Campania e del Mezzogiorno attraversano una fase di grande effervescenza e attenzione verso la formazione dei dipendenti e non solo. La Campania è in cima a tutte le regioni per quanto riguarda la partecipazione di aziende, soprattutto di PMI, a Piani formativi del Conto di Sistema di Fondimpresa”- è quanto afferma Mike Taurasi, Presidente di OBR Campania, Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati ed opera come articolazione territoriale di Fondimpresa, che aggiunge: “Tecnologia e sostenibilità spingono le aziende più competitive e le produzioni tailor made, su misura per i clienti, e soluzioni organizzative lean o comunque fluide. La formazione del personale nelle aziende si è adeguata a queste nuove prospettive e le imprese campane partecipano attivamente alle dinamiche della formazione aziendale”.

Presidente Taurasi, la formazione può rappresentare una leva competitiva e di crescita per le imprese?

"Le imprese del nostro Paese, e la Campania, stanno vivendo a livello produttivo una stagione felice, con un’affermazione sui mercati internazionali che supera le aspettative. Personalmente attribuisco una parte importante di questo slancio alla crescita della formazione nelle aziende. Benché il 2022 abbia registrato una crescita inferiore alle aspettative per la nostra regione, con un Pil che ha registrato un +3% e cioè meno rispetto alle previsioni del 4,4%, direi che il risultato è comunque positivo. Anche perché l’indice ITER della Banca d’Italia dice che vi è un trend di crescita regionale con risultati decisamente migliori rispetto al periodo pre-Covid che già vedevano la Campania in risalita. Nella ricerca delle buone prassi formative delle aziende in Campania, nella quale siamo costantemente impegnati per Fondimpresa, verifichiamo, in tutti i casi che esaminiamo, che le aziende che fanno buona formazione e più formazione sono quelle che registrano trend di crescita nel medio e/o nel lungo periodo, che sanno reagire meglio e più prontamente agli imprevisti e alle avversità che stanno emergendo".

Su quali temi è attualmente focalizzata la formazione in Campania?

"I temi dell’innovazione tecnologica e digitale e quelli della sostenibilità crescono in modo progressivo, intrecciandosi con quella cosiddetta “formazione trasversale” che valorizza i talenti delle persone con competenze utili nell'affrontare tutte le situazioni lavorative. Collaborazione, Comunicazione, Creatività e approccio Critico sono le 4C che entrano in campo perché le macchine, i software e le procedure standardizzate non bastano più a spingere innovazione e sostenibilità per la competitività aziendale. Occorrono, quindi, persone che non solo apprendano il modo per farle funzionare al meglio, sfruttando l'enorme e spesso inesplorato potenziale, ma che apprendano anche come interpretare e relazionarsi in modo flessibile ed efficace sia con le tecnologie che con le comunità di pratica nel contesto lavorativo, generando soluzioni personalizzate e ad hoc".

Come si muove Fondimpresa in questo contesto?

"Fondimpresa è l’unico Fondo interprofessionale che opera sia a livello centrale che attraverso gli sportelli territoriali nelle Regioni, l’OBR Campania opera in tal senso nella nostra regione. Noi forniamo assistenza tecnica gratuita alle aziende, ai consulenti e agli enti formativi per l’accesso alle risorse di Fondimpresa, in particolare sul Conto Formazione. La prima misura è strutturale e consiste in questo rapporto di prossimità con le imprese. Poi vi sono gli Avvisi del Conto di sistema che rispondono ai fabbisogni Emergenti. Per chi fosse interessato a conoscere tutti gli strumenti a disposizione delle aziende, mercoledì 14 giugno, presso la sede di Alilauro, al molo Beverello di Napoli, presenteremo il Rapporto regionale 2022 che OBR Campania realizza annualmente nell’ambito del Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa".