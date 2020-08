Sono sei le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 35.231. E' quanto emerge dal report diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile.

Il bollettino del 13 agosto: le vittime regione per regione dall'inizio dell'epidemia

Dall'inizio dell'epidemia si registrano: 16.835 in Lombardia (+2), 4.139 in Piemonte (+1), 4.298 in Emilia-Romagna, 2.094 in Veneto (+2), 1.137 in Toscana, 1.569 in Liguria, 869 nel Lazio (+1), 987 nelle Marche, 440 in Campania, 405 nella Provincia autonoma di Trento, 554 in Puglia 284 in Sicilia, 472 in Abruzzo, 348 in Friuli Venezia Giulia, 292 nella Provincia autonoma di Bolzano, 80 in Umbria, 134 in Sardegna, 97 in Calabria, 146 in Valle d'Aosta, 23 in Molise, 28 in Basilicata.

Il bollettino del 13 agosto: gli attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.539 in Lombardia, 864 in Piemonte, 1.827 in Emilia-Romagna, 1.385 in Veneto, 590 in Toscana, 257 in Liguria, 1.127 nel Lazio, 169 nelle Marche, 447 in Campania, 63 nella Provincia autonoma di Trento, 276 in Puglia, 604 in Sicilia, 234 in Abruzzo, 176 in Friuli Venezia Giulia, 122 nella Provincia autonoma di Bolzano, 62 in Umbria, 98 in Sardegna, 119 in Calabria, 14 in Valle d’Aosta, 35 in Molise, 73 in Basilicata.