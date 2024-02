«Incredibile la situazione traffico al Vomero. Mentre l'amministrazione di centro sinistra va a Roma, dietro il governatore De Luca, a protestare per fumo politico i territori della Campania e di Napoli amministrati dal partito democratico soffrono. Riscontriamo su tutto il territorio una pessima gestione del traffico e quanto si sta verificando a Piazza degli Artisti è la prova della incompetenza amministrativa della sinistra. Non è possibile che i cittadini siano vittime di De Luca e dei suoi pessimi amministratori territoriali. Chiediamo che venga ripristinata la situazione al vomero immediatamente così come chiediamo un miglioramento nella gestione del piano traffico su tutta la città. A Piazza degli Artisti, un dispositivo che doveva essere in vigore solo per il periodo natalizio ha fatto perdere 21 posti auto, 30 posti per motocicli impattando gravemente sul traffico e sui parcheggi già notoriamente scarsi del Vomero». Lo dicono i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Salvatore Guangi ed Iris Savastano.