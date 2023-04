La quiete dopo la tempesta in Forza Italia fa presagire burrasca per il sindaco Manfredi che ora vede spuntare in consiglio comunale una forte opposizione. Il gruppo consiliare di Napoli si ricompatta intorno al coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, e apre la strada ad un partito alternativo alla sinistra, in Regione e in città. A pochi giorni dalla rivoluzione berlusconiana, da cui la leadership di Martusciello è uscita rafforzata, il numero uno degli azzurri e la segretaria cittadina, Iris Savastano, divisi nei mesi scorsi sulla linea politica, hanno sottoscritto una nota congiunta in cui sottolineano la “volontà di lavorare insieme per la crescita di Forza Italia”.

La ritrovata unità da’ slancio al progetti di Martusciello di un nuovo partito in costante contatto con il territorio e sempre più aperto alle imprese, alle categorie produttive, alle associazioni e al volontariato.

Il Paese reale diventa protagonista di una sfida che “può essere vinta solo mettendo in campo una forte opposizione in Regione e in Comune” affermano Martusciello e Savastano.

“Nella consapevolezza che i consiglieri comunali giocano un ruolo da protagonisti, rappresentando la frontiera con il cittadino - proseguono gli esponenti forzisti - la condivisione delle scelte costituisce un elemento essenziale per il rafforzamento del partito.

Superate le incomprensioni Iris Savastano esprime “fiducia” nei confronti del coordinatore regionale e manifesta “apprezzamento” anche per la nomina del senatore, Francesco Silvestro, a vice coordinatore regionale con delega agli enti locali.

Martusciello, dunque, centra l’obiettivo di ricompattare il partito intorno alla sua leadership e garantisce da parte sua “supporto politico ed organizzativo” alla coordinatrice cittadina. “l’obiettivo comune - dice - è uno solo: affermare la leadership di Forza Italia a Napoli e in Campania”.