"Nel Giorno dell'Unità Nazionale e nella Giornata delle Forze Armate, il nostro pensiero non può che andare ai tanti giovani che durante la "Grande Guerra" persero la vita". Così su Facebook il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. "Nel loro ricordo, l'impegno per tutti noi è quello di onorare l'estremo sacrificio di allora col lavoro quotidiano, all'interno e all'esterno delle istituzioni, per la difesa del nostro Paese e la difesa dei valori della democrazia. Un ringraziamento, in questa giornata, ai nostri militari impegnati in tanti posti del mondo per la sicurezza dei popoli e l'affermazione di quegli stessi valori" concludono il governatore.