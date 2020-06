Fotoreporter napoletano brutalmente pestato a Londra durante una manifestazione. È quanto fanno sapere la Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania che esprimono solidarietà a Corrado Amitrano.

«In questo caso il giornalista - si legge in una nota - che stava documentando i fatti con la sua macchina fotografica, è stato preso di mira da un gruppo di estrema destra. Solo l'intervento della polizia lo ha salvato da conseguenze peggiori. Il Sindacato ha immediatamente avvertito l'ambasciata italiana a Londra che si è attivata per dare supporto al collega. Si tratta di un episodio gravissimo, molto simile a quello accaduto a Roma dove i cronisti sono stati aggrediti da un gruppo di Forza Nuova. C'è un pericoloso rigurgito fascista che investe tutta l'Europa e contro il quale è necessario tenere alta l'attenzione. Così come, in tutto il mondo, sono sempre più diffuse le azioni di insofferenza verso chi fa informazione. Il Sindacato dei giornalisti è vicino al collega ed è pronto ad offrirgli assistenza e supporto legale per qualsiasi azione voglia intraprendere contro i suoi aggressori».

Solidarietà al fotoreporter Amitrano è stata espressa anche dall'Ordine dei Giornalisti della Campania che auspica «che siano individuate al più presto le responsabilità e sarà accanto ad Amitrano in ogni sede».