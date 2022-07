Favorire l'installazione del fotovoltaico per le aziende e le abitazioni, nuove strategie per aiutare a sfruttare al meglio le rinnovabili nel sistema produttivo del Sud Italia. Queste alcune delle strade disegnate al convegno "Il caro energia, come affrontarlo" alla Camera di Commercio di Napoli, organizzato insieme a Unioncamere Campania, SI Impresa, e in collaborazione con ANEA, nell’ambito del programma Enterprise Europe Network.

Un meeting strategico dove ha portato un fattivo contributo l’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, rappresentato per l’occasione dal presidente Leonardo Di Mauro e dalla consigliera Concetta Marrazzo, con la delega alle Politiche Urbane.

Un momento di forte confronto, quindi, fra professionisti ed imprese finalizzato a fare il punto su fondi del PNRR, Bonus, costo dell’ energia e delle materie prime.

L’Ordine degli Architetti di Napoli ancora una volta, come ha ribadito il presidente Di Mauro, è «impegnato in primo piano sulle criticità che il mondo tecnico sta vivendo in questo particolare periodo storico».

Passi avanti che si possono fare anche nelle abitazioni private, come ha ricordato il presidente dell'ordine degli architetti di Napoli e Provincia, Leonardo Di Mauro: «Ci sono cittadini più attenti alle rinnovabili perché economicamente è una soluzione in un Paese come il nostro, ricco di sole e vento. Sono lavori da fare stando anche attenti alla difesa dei nostri paesaggi senza devastarli ma sapendo che ci sono infinite aree in cui si può andare nella direzione di eliminare il combustiile fossile. Penso anche a Napoli, che ha tetti degli edifici disordinati e centinaia di terrazze che possono essere coperte dal fotovoltaico, stando attenti a non rovinare il panorama».

«La condizione dei tecnici in questo momento – ha affermato da parte sua la consigliera Concetta Marrazzo - sembra rimandare al mito d Perseo e Medusa: tra aggiornamenti, modifiche, blocchi, bisogna costantemente trovare un scudo per non restare pietrificati», ha da parte sua affermato la consigliera Marrazzo, chiedendo con forza una accelerata su un fronte strategico sia per lo sviluppo economico che per la difesa dell'ambiente.

Tra gli intervenuti, i padroni di casa della Camera di Commercio, il presidente Ciro Fiola ed il vice Fabrizio Luongo, e il direttore dell'Anea, Michele Macaluso.