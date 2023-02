Torna alla normalità la circolazione a Casamicciola, comune dell'isola d'ISCHIA maggiormente colpito dalla frana dello scorso 26 novembre. Sono stati completati gli interventi per il ripristino della strada Sp 270, chiusa parzialmente prima a seguito della frana e poi a causa dell'apertura di una voragine. Stop, quindi, al senso unico alternato regolato attraverso un semaforo mobile, che aveva creato disagi agli automobilisti e ai cittadini. Nel pomeriggio, alla riapertura dell'importante arteria dell'isola, erano presenti il commissario delegato per l'emergenza frana, Giovanni Legnini, e il commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Sempre oggi, proprio in merito alla Sp 270, si è tenuta una Conferenza dei Servizi presieduta da Legnini per definire il programma dell'intervento definitivo del costone in frana. La conferenza di servizi, su proposta del commissario, ha deciso che la Città metropolitana di Napoli, fin qui impegnata anche con le opere previsionali, redigerà entro 30 giorni la progettazione definitiva degli interventi, anche sulla base della relazione tecnica fornita e già depositata agli atti dal dirigente della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo. La funzione di soggetto attuatore sarà svolta direttamente dalla struttura commissariale. Infine, il commissario delegato e il commissario prefettizio provvederanno a convocare i proprietari degli immobili presenti nell'area per verificare la possibilità di un'intesa. Se non ci sarà un accordo si ricorrerà alle altre procedure previste dalla legge.Sempre ieri, presso la struttura di ISCHIA Porto del commissario delegato per l'emergenza, si è svolta un'ulteriore Conferenza dei Servizi per fare il punto sulla situazione degli istituti scolastici pubblici. Legnini e i sindaci hanno chiesto a Città metropolitana di predisporre un programma di interventi finalizzati a superare il problema dei doppi turni negli istituti scolastici superiori, tenendo conto che sarà a breve varato il piano di ricostruzione di tutte le scuole danneggiate dal sisma. Città Metropolitana e Ufficio scolastico regionale si sono impegnati a predisporre questo programma che coinvolgerà tutti i comuni dell'isola dove hanno sede gli istituti scolastici.