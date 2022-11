La Prefettura di Napoli ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per affrontare la situazione che si è verificata sull'isola d'Ischia, in particolare nel comune di Casamicciola Terme, dove una frana si è abbattuta su diverse abitazioni e si contano al momento 13 dispersi. Al Centro coordinamento soccorsi partecipano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione civile regionale Italo Giulivo.

Le squadre della Protezione civile regionale sono all'opera dall'alba di questa mattina a Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle frane che hanno interessato Casamicciola e altri punti dell'isola. Altri volontari, della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata.

Il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi sta seguendo l'evolversi della situazione di Casamicciola e ha interloquito con il prefetto di Napoli Claudio Palomba e il commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Simonetta Carcaterra. Manfredi si è recato in Prefettura per coordinare con il prefetto Claudio Palomba, che ha convocato il Centro coordinamento soccorsi, le attività da mettere in campo. I tecnici e gli operatori della Città metropolitana sono già sul posto, con tutti gli uomini e i mezzi a disposizione.