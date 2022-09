POMPEI. È salito sull’altare maggiore del Santuario dedicato alla Madonna del Santo Rosario di Pompei con abiti civili e, un’ora dopo, terminata una solenne funzione religiosa presieduta dal cardinale Francesco Monterisi, è uscito dalla Basilica mariana indossando la tonaca nera da consacrato, con il colletto bianco e il crocefisso sul petto. Mario Cherchi – ora fratel Mario di San Michele Arcangelo - è il primo consacrato italiano dell’associazione religiosa dei “Piccoli Fratelli del Santissimo Sacramento” fondata dal Servo di Dio Padre Eustachio Montemurro (nato a Gravina di Puglia il 1857 e morto a Pompei nel 1923), medico, sacerdote e amico del beato Bartolo Longo. Primo italiano consacrato da 115 anni. Fratel Mario partirà a breve per unirsi alla missione in Brasile, dove i “Piccoli Fratelli del Santissimo Sacramento” sono molto attivi. Qui, in Italia, le case delle congregazioni religiose sono 3: una maschile e due femminili. Ieri, sull’altare, intorno a Fratel Mario di San Michele Arcangelo c’era, il Superiore Generale dei Piccoli Fratelli del Santissimo Sacramento, Padre Giovanni Volmir dos Santos, che dirige la sede ripristinata di Campo Limpo a San Paolo in Brasile. Testimoni della vestizione di Fratel Mario anche le delegazioni delle suore Figlie del Sacro Costato (Missionarie del Sacro Costato e Missionarie Catechiste del Sacro Cuore) accompagnate dal professor Ciro Romano, dell’Università Federico II di Napoli. Presente anche don Ferdinando Ciani Passeri, parroco emerito della chiesa di San Giuseppe Rettoria, a Torre Annunziata, dove Padre Eustachio Montemurro operò 9 anni (1914-1923). Ex ebanista - «Lavoravo con lo scalpello e ancora mi diletto», spiega – Fratel Mario di San Michele Arcangelo ha 64 anni ed è originario di Siniscola, in Sardegna. Come nasce la sua vocazione? «È un desiderio che avevo sin da bambino – risponde – Quando a 5 anni mio padre mi chiese “cosa vuoi fare da grande?”, risposi: voglio fare il prete. Era il mio desiderio già da piccolo». Sono passati però molti anni… «Ma le strade del Signore sono misteriore», conclude.