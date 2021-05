Un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di 6 persone, tutte agli arresti domiciliari, gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, con danno provocato all'Erario quantificato in 27 milioni di euro. Sono sequestrati beni per lo stesso valore a carico di 62 società e contribuenti. Denunciati per il reato di indebite compensazioni 93 persone. Sono 180 i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli impegnati nell'esecuzione dell'ordinanza tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali è emerso un complesso meccanismo di frode fiscale. I successivi approfondimenti delegati dalla Sezione Criminalità economica della Procura di Napoli agli specialisti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, hanno condotto alla ricostruzione di un sodalizio criminale composto da professionisti, affaristi, mediatori e prestanome, artefici del sofisticato sistema fraudolento di indebite compensazioni.