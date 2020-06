ROMA. Una maxi frode fiscale da nove milioni di euro nel settore del commercio di automobili, beni sequestrati per oltre un milione, perquisizioni a Genova e in altre città italiane tra cui Roma e Milano. Da questa mattina, è in corso un'operazione condotta dalla Direzione Territoriale II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) e dal Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza, coordinata dal sostituto procuratore Maresca della Procura di Genova. Funzionari dei Monopoli e militari delle Fiamme Gialle, infatti, stanno eseguendo nove misure cautelari personali tra Genova, Roma, Avellino e Savona, disposte dal gip del Tribunale di Genova, nei confronti di nove persone ritenute appartenenti all'organizzazione scoperta nel corso dell'inchiesta, denominata "Lockwheels", nonché il sequestro preventivo di beni per oltre un milione di euro ed il sequestro di un'agenzia di pratiche auto di Genova. Sono in corso 14 perquisizioni nelle province di Genova, Savona, Milano, Roma ed Avellino. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, prevista alle 11 odierne, alla Direzione Territoriale II-Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia Dogane Monopoli in via Rubattino 4 a Genova.