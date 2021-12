NAPOLI. La patente di guida non ancora conseguita e un piccolo quantitativo di marijuana nascosto nelle tasche. Alessandro Zinzi, 19enne dalla fedina penale immacolata (almeno fino alla notte scorsa), sapeva di non avere le carte in regola e così, non appena la pattuglia della polizia di Stato gli ha intimato di fermarsi per un controllo di routine, lui ha pensato “bene” di accelerare a tutto gas.