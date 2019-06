NAPOLI. Martedì scorso gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Genova hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di Salvatore Sivero di 36 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata rapina. Il 36enne, responsabile di un tentativo di rapina ad un negozio di tabacchi a Napoli il 29 maggio scorso, era riuscito a scappare allontanandosi dal territorio napoletano. Le indagini svolte dall'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, hanno portato all'arresto dell'uomo in via Colombo 25 a Genova.