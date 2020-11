Il funerale dell'economia campana con tanto di bara avvolta nel tricolore e portata in spalla dai commercianti: è questa la singolare protesta che va in scena a Napoli in coincidenza del giorno in cui tradizionalmente in tutta Italia avviene la commemorazione dei defunti.

Oggi pomeriggio l'ennesima manifestazione contro le misure nazionali e regionali per contrastare la diffusione della pandemia. Misure che nel giro di poche ore si preparano a diventare ancora più restrittive con la firma da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di un nuovo Dpcm. Il “corteo funebre" dei negozianti è partito dalla Rotonda Diaz sul lungomare dove è arrivato un carro mortuario con all'interno una bara vuota che per i manifestanti sta a rappresentare l'economia a Napoli e nell'intera regione.

La protesta, molto sponsorizzata sui social dove è avvenuta la diffusione di un'iconica locandina a forma di necrologio, ha radunato gestori di bar e ristoranti ma anche imprenditori, liberi professionisti e esponenti delle più disparate categorie colpite dalla crisi sociale. Il corteo dovrebbe sfilare per tutto il lungomare fino a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, dove è previsto il momento conclusivo.