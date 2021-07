Riprenderà domani il servizio della Funivia del Faito, impianto che collega la città di Castellammare di Stabia con la vetta del Monte Faito. Oggi sono state effettuate tutte le operazioni di controllo sull'impianto che hanno confermato che il fermo della funivia di ieri è stato causato da un fattore esterno, un blackout elettrico, che ha provocato la rottura di un fusibile.

Il guasto, sottolineano dall'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce l'impianto, «è stato gestito correttamente dal personale di servizio, con grande professionalità». Quanto al numero di persone presenti in cabina al momento del guasto, il numero esatto era di 26 adulti e 5 bambini.

La capienza massima in cabina è di 35 persone, ridotte oggi all'80% per le disposizioni anti-Covid, per cui il limite scende a 28 persone. Essendo l'ultima corsa in discesa sono stati fatti salire tutti i bambini, anche in ossequio alle linee guida della conferenza delle regioni del 28 aprile 2021 che prevede che in discesa si possa arrivare a 35 se ci sono file.