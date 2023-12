In Campania il seminario «Feste Sicure» con lo scopo di sensibilizzare i cittadini più giovani ad un uso consapevole dei fuochi Pirotecnici. Il comando delle forze operative sud, nella persona del Generale di Divisione Claudio Minghetti ed il Capo Ufficio Affari Territoriali Colonello Fabrizio Arconi, in collaborazione con il personale del 21°ReggimentoGenio Guastatori, unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, Salgono in cattedra nelle scuole della Campania, svolgendo ” Il seminario «Feste Sicure», avendo come finalità quella di concorrere nell’educazione alla legalità, consolidando lo sforzo sinergico tra istituzioni per preparare al meglio i cittadini più giovani alle sfide del futuro.

Questa mattina il personale designato è stato presente presso l’ Istituto Comprensivo Statale Cilea – Mameli di Caivano Napoli. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare, in particolar modo i più giovani, sui rischi, anche gravissimi, che si corrono nel maneggiare con superficialità gli artifizi pirotecnici o peggio ancora, nell’impiegare fuochi illegali che non offrono alcuna garanzia e sono assimilabili a veri e propri “ordigni esplosivi.

La giornata ha visto come inizio attività il momento solenne la Cerimonia del Alzabandiera accompagnato dai musicisti della secondaria di primo grado che hanno suonato l’inno e cantato dal coro della scuola.

Il Capo Ufficio Colonello Fabrizio Arconi insieme alla Dirigente scolastica Rosaria Peluso Hanno voluto fortemente sensibilizzare i ragazzi a trascorrere le feste con la massima serenità e spensieratezza e soprattutto senza comprare i Fuochi pirotecnici perché anche quelli Legali portano problemi soprattutto al Ambiente. Con questo La dirigente formula i più vivi auguri a tutto il personale del istituto agli alunni ed alle famiglie degli alunni rivolgendo un augurio particolare a tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate e del ordine trascorreranno lontano dalle proprie famiglie questi giorni di Festa.