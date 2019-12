NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in un'abitazione di vico Lungo a Carbonara dove hanno rinvenuto numerosi artifizi pirotecnici di diversa categoria, detenuti in locale non idoneo. Il proprietario dell’appartamento, un 33enne napoletano noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente.