I Carabinieri indagano sull'incendio di un escavatore di una ditta di calcestruzzo avvenuto la scorsa notte a Casamarciano, in provincia di Napoli. L'escavatore era parcheggiato in un'area esterna della ditta, in località Olivella, e le fiamme, poi domate dai Vigili del fuoco, hanno completamente distrutto il veicolo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Tufino.