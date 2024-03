NAPOLI. Le reazioni subito dopo il raid di venerdì scorso a Fuorigrotta sconfinano nell’assurdo. Il primo effetto a seguito dei colpi d’arma da fuoco esplosi da due persone a bordo di uno scooter in via delle Scuole Pie intorno le 19, in una zona del quartiere a quell’ora ancora popolata, ha innescato all’istante un fuggi fuggi generale e la corsa al riparo negli esercizi commerciali adiacenti e nella parallela via Lepanto. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Qualcuno, uditi gli spari, si è affacciato al balcone ed è poi sceso in strada.