"Sono molto felice e onorato del nuovo incarico di sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Considero un privilegio poter lavorare nel teatro d'opera più antico e più bello del mondo, con una grandiosa storia musicale e artistica. Ringrazio vivamente il Ministro Gennaro Sangiuliano, il presidente del teatro e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i membri del Consiglio di Indirizzo per la fiducia che mi danno con questa nomina".

Queste le prime parole di Carlo Fuortes da neo sovrintendente del Teatro San Carlo in una nota diffusa dal Massimo partenopeo. "Sento una grande responsabilità - prosegue Fuortes - nel servire una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese, tra le più importanti a livello internazionale. Farò di tutto per esserne all'altezza. Il mio impegno sarà quello di cercare con ogni sforzo l'eccellenza dell'offerta musicale e culturale e di valorizzare l'attività del San Carlo a vantaggio di ogni cittadino di Napoli, della Campania e di tutta Italia. Il Teatro di San Carlo dovrà continuare a essere, come è stato in modo esemplare nei suoi trecento anni di storia, un luogo di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di opera, musica e danza a livello internazionale".

Il Ministro della Cultura - si legge nel comunicato del San Carlo - Gennaro Sangiuliano, ha accolto la proposta, deliberata a maggioranza con l'astensione di un solo componente, del Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Teatro di San Carlo" presieduta dal sindaco di Napoli, professor Gaetano Manfredi, e ha nominato il nuovo sovrintendente nella persona del dottor Carlo Fuortes. L'incarico durerà fino all'aprile 2025, contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ed è rinnovabile.