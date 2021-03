IL DRAMMA

Stava viaggiando dal lato passeggero nell'auto di famiglia quando un altro automobilista si è avvicinato, ha aperto il finestrino e le ha sparato diversi colpi di pistola che l'hanno uccisa.

LE AUTO SI ERANO SFIORATE

Secondo la ricostruzione della polizia locale le due auto si erano sfiorate senza fare un incidente e questo avrebbe innescato la violenza.

MAMMA DI SEI FIGLI

Julie Eberly, 47 anni, è morta mentre stava andando al mare per un giorno di vacanza. Era mamma di sei figli, si trovava in viaggio insieme al marito sull'Interstate 95 a Lumberton, nella Carolina del Nord.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Roberson in un post su Facebook ha scritto: "Il sospetto ha abbassato il finestrino e ha sparato più colpi alla portiera del passeggero, uno dei quali ha colpito Julie Eberly”.

JULIE NON CE L'HA FATTA

Nonostante le cure che sono state veloci e tempestive, per Julie non c'è stato nulla da fare. E' stata trasportata d'urgenza nell'ospedale più vicino dov'è morta per le ferite riportate.

Il marito che era alla guida non è stato nè colpito nè ferito.

I FIGLI PER FORTUNA NON ERANO CON LORO

"Per fortuna avevano lasciato i loro sei figli a casa con i nonni, ma ora questi bambini devono convivere con il pensiero che la loro madre è stata uccisa in modo così codardo e insensato", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Robeson Burnis Wilkins.

Il killer è fuggito e la polizia ora lo sta cercando.