NAPOLI. Alzi la mano chi non si è mai svegliato una mattina e scendendo di casa per andare in ufficio o al mare, o da amici, non abbia avuto il colpo al cuore di non trovare più la sua auto. Il furto d’auto in Campania è un problema endemico, ma che tutto sommato affligge l’Italia da anni. Secondo i dati dell’Osservatorio di LoJack, nel 2022 sono stati rubati in Italia 128mila veicoli, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. E secondo l’analisi “Stolen Vehicle Recovery 2023”, ci sono in alcuna aree del Paese particolarmente a rischio.