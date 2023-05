I Carabinieri hanno arrestato 5 uomini di etnia rom, tutti residenti nel campo di via Carrafiello a Giugliano in Campania (Napoli), e denunciato un 17enne nell'ambito di indagini su una serie di furti e rapine. I militari della sezione operativa e radiomobile di Giugliano, sulle tracce di erano sulle tracce di un Fiat Doblò di colore scuro, hanno avvistato il veicolo verso le 23.30 in via Buonarroti nel comune di Brusciano. Le 6 persone all'interno avevano appena rubato le cassette di sicurezza dei registratori di cassa. I Carabinieri li hanno quindi pedinati fino alla zona industriale di Orta di Atella, quando gli occupanti del mezzo sono scesi dal furgone e hanno gettato le cassette appena trafugate. Qui i Carabinieri sono intervenuti circondando i malviventi, che con il veicolo hanno però tentato lo sfondamento della gazzella messa a chiusura della strada. Nonostante il tentativo di scavalcare una rete di recinzione posta al lato della strada, i 6 sono stati tutti bloccati al termine di una lunga colluttazione. Il furgone è risultato rubato con targa di altro veicolo ed è stato sequestrato, così come gli arnesi atti allo scasso trovati al suo interno. Cassette di sicurezza e denaro sono stati restituiti al legittimo proprietario. Un Carabiniere nella colluttazione ha riportato una lesione a un dito, giudicata guaribile in 25 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri volti a verificare l'eventuale responsabilità degli arrestati in ulteriori fatti simili avvenuti di recente.