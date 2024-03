NAPOLI. Topi d’appartamento tentano il colpo in trasferta, ma il raid non va a buon fine e tra le strade di Portici scatta l’inseguimento da brividi. A finire in manette quattro specialisti del furto, tutti originari del rione Traiano, che adesso si trovano in carcere in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata questa mattina: Rosario Esposito, 47 anni, Antonio Pengue, 34 anni, il fratello Alessio Pengue, 27 anni, e Pasquale Minichini, 42 anni. Tutti già noti alle forze dell’ordine.