Furto dell'auto per il calciatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. I malviventi sono entrati nel parco in cui vive il calciatore, a Cuma, e hanno portato via l'auto. Il calciatore georgiano ha denunciato il furto alle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto.

Khvicha Kvaratskhelia è, purtroppo, soltanto l'ultimo tra giocatori e allenatori del Napoli che hanno subito il furto della propria automobile. Nell'ottobre del 2021 vennero rubate le automobili dell'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, e del centrocampista Diego Demme.