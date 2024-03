. Assoluzione con formula piena per il sacerdote Sandro Marsano nel processo per il furto di libri nella biblioteca dei Girolamini. Lo ha deciso ieri la prima sezione penale del tribunale (presidente Maurizio Conte, giudici a latere Federico Somma e Antonia Napolitano Tafuri). Per il Preposito della Congregazione dell’ Oratorio di San Filippo Neri, sono cadute tutte le accuse: da quella - cancellata anche per tutti gli altri imputati - di devastazione e saccheggio, all’ associazione per delinquere, al falso, e al peculato.