NAPOLI. Nessuno vuole i locali commerciali messi in affitto da Anm. Due gare di seguito: una a luglio del 2019, l’altra scaduta solo martedì. Ebbene in totale su 17 locali messi a gara da Anm, con affitti della durata di sei anni, solo sei hanno trovato piccoli imprenditori disponibili. E solo per due di questi è arrivata più di un’offerta. Insomma, pare che nessuno sia interessato. Per tutti gli altri locali le gare sono andate deserte. Parliamo di due locali commerciali all’interno delle stazioni della Linea 1 della Metropolitana, cinque locali all’interno delle Funicolari, tre all’interno del parcheggio Brin ed uno nella sede centrale dell’azienda napoletana di mobilità di via Marino. Certamente il momento economico poco florido per la piccola imprenditoria napoletana non aiuta l’azienda a rintracciare disponibilità, ma è evidente pure che le difficoltà nei servizi offerti rendono poco appetibili i locali. Infatti le gare vengono disertate e nei rari casi in cui la procedura si rivela fruttuosa, presi al minimo della base d’asta. Un qualcosa che non permette nè di recuperare fondi importanti per l’Anm, che nonostante abbia evitato il baratro finanziario, resta comunque un’azienda in sofferenza economica. LINEA 1. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, quali sono i locali per cui le gare sono andate deserte. Per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana è stato affittato soltanto un locale, ad uso bar per una cifra di 4.005 euro, della stazione di piazza Vanvitelli. Deserte sia a luglio che a febbraio, le gare per le stazioni di Salvator Rosa e Colli Aminei. L’aggiudicatario - bene aggiungerlo - sarebbe stato tenuto a vendere i titoli di viaggio e a tenere aperto il locale tutti i giorni dalle 7 alle 20. Il locale di Salvator Rosa ha una superficie complessiva di 7 metri quadri. La stazione nei giorni feriali registra una media di 1.230 passaggi. Ebbene da luglio ad oggi non si è trovato nessuno interessato. Stesse condizioni di vendita per il locale della stazione Colli Aminei della Linea 1 che però, stando ai dati di Anm, può contare su una media di 2.900 passaggi al giorno nei giorni feriali. Si parla, in questo caso, di una struttura di 15 metri quadri con base d’asta fissata a 800 euro. La musica, però, non cambia. Anche in questo caso dopo due gare, nessuno è risultato interessato. FUNICOLARE. Stessa sorte per le Funicolari: ben cinque locali nelle stazioni della Funicolare non hanno trovato interessati. Si è riusciti a trovare una destinazione solo per due dei tre locali della stazione Augusteo, per uno dei due locali al Corso Vittorio Emanuele e per via Cimarosa. Andate a vuoto, invece, tutte le altre gare. Nessuna offerta è arrivata per il locale da 90 metri quadri più 43 di ammezzato della stazione Augusteo della Funciolare Centrale con base d’asta a 1.300 euro. Eppure, stando ai dati Anm, la stazione nei giorni feriali registra una media di 10mila passeggeri. Va detto, però, in considerazione della particolare posizione del locale, collocato dopo i tornelli, tutti coloro che accedono devono essere muniti di regolare titolo di viaggio e che il carico e lo scarico merci va concordato con il responsabile della struttura per essere programmato in orari in cui si pone poco intralcio al traffico passeggeri. Nessuna offerta nemmeno per il locale di 23 metri quadri situato nell’atrio dell’ingresso superiore della stazione Petraio della Funicolare Centrale, dopo il portone d’ingresso e prima dei tornelli della stazione. In questo caso è la stazione ad attirare pochi passeggeri: una media di 600 passaggi nei giorni feriali. Uno dei pezzi pregiati andati a vuoto, messo a bando solo a gennaio, è il locale di 137 metri quadri all’esterno della stazione Cimarosa della Funicolare di Chiaia in via Luigi a Sanfelice. Parliamo di una locale che si sviluppa su due piani, con ascensore interno. Base d’asta 2.213 euro, ma nessuna offerta. Non va meglio, per la stazione corso Vittorio Emanuele della funicolare di Montesanto che può contare su mille passaggi nei giorni feriali. Il locale di 38 metri quadri con base d’asta di 600 euro, all’esterno della stazione, non ha trovato interessati. Nemmeno piccoli spazi commerciali hanno fortuna. All’interno della stazione Parco Margherita (media di 5mila passaggi al giorno) della Funicolare di Chiaia, prima dei tornelli, c’è un’area di circa 2 metri quadri dove è posizionato un box mobile in cui poter esercitare la sola vendita di titoli di viaggio. Base d’asta 700 euro e nessuna offerta. Nemmeno l’area di 4 metri quadri per l’installazione di un Atm nella stazione Morghen ha trovato offerenti. PARCHEGGIO BRIN E SEDE CENTRALE. Ma non solo le stazioni. Nemmeno il parcheggio Brin attrae offerenti. Solo l’ex lavaggio è stato affittato per uso officina meccanica. Deserte le gare per l’ex bar (superficie totale di 56,8 metri quadri al piano terra del parcheggio per una base d’asta di 600 euro), nè per l’ex officina meccanica (144 metri quadri con base d’asta di 1.300 euro). Nemmeno i locali della direzione di via Marino a Fuorigrotta (200 metri quadri con base d’asta tra i 2.000 e i 3.500 euro a seconda dell’uso commerciale o da ufficio) hanno trovato offerenti. Va detto, in questo caso, che il locale andrebbe ristrutturato ma per realizzare questi i lavori sarebbero decurtati i primi 36 canoni mensili.