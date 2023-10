Gennaro Capodanno è stato nominato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, membro del Comitato scientifico del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Con decreto ministeriale n. 306, «il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, mi ha nominato quale membro, da lui designato, nel suddetto comitato. Nel dichiararmi onorato per tale nomina, nell’ assicurare il mio massimo impegno per l’importante incarico nell’ambito di uno dei poli archeologici più conosciuti e prestigiosi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, peraltro in un particolare momento storico, ringrazio pubblicamente il ministro Sangiuliano per la fiducia riposta nella mia persona».