NAPOLI. La latitanza di Gesualdo Sartori, “Aldo” per gli amici di malavita, non è una novità. L’enfant prodige della camorra di San Giovanni Teduccio, a soli 17 anni presunto partecipante all’omicidio del boss Patrizio Reale, manca all’appello della giustizia dal 22 maggio scorso, quando il Riesame ha riemesso a suo carico la misura cautelare per il clamoroso agguato di “Patriziotto” avvenuto nel 2009.