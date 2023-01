Un giovane è precipitato dal Ponte Annunziata a Massa Lubrense, in Penisola sorrentina, ed è morto dopo un volo di oltre 60 metri. Ancora da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sorrento e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Campania, che hanno raggiunto il punto al di sotto del ponte dove era stata segnalata la presenza del corpo. Constatato il decesso, dopo l'autorizzazione alla rimozione da parte del magistrato di turno, sono state avviate le operazioni di recupero effettuate in collaborazione con i Vigili del fuoco attraverso un sistema di teleferiche per poter trasportare la barella in sicurezza.