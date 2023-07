Un uomo aggredito e picchiato e una donna ferita da un colpo di fucile ieri sera a Gianturco. I due episodi potrebbero essere collegati.

I Carabinieri indagano su un'aggressione subita da un 33enne ieri sera a Napoli. Il 33enne si è presentato all'ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro cittadino, con un trauma cranico, un ematoma a un occhio e contusioni varie. Giudicato guaribile in 30 giorni, ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso. Secondo una prima sommaria ricostruzione fornita dai Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, intervenuti sul posto, l'uomo, del quartiere Fuorigrotta, si trovava in via Gianturco fermo all'altezza di un distributore di carburanti quando sarebbe stato avvicinato da un numero imprecisato di persone che, senza alcun apparente motivo, lo avrebbero picchiato. Indagini in corso dei Carabinieri.

Poco dopo una donna di 44 anni è stata ferita da un colpo di fucile da soft air ieri sera mentre si trovava anche lei in via Gianturco, altezza della rotonda Galileo Ferraris. Il fatto sarebbe avvenuto intorno all'una. I colpi sarebbero partiti da un'auto in transito. La donna, soccorsa da personale del 118, è stata portata all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stata giudicata guaribile in 10 giorni per una ferita all'addome causata da "proiettile metallico di probabile arma ad aria compressa". La 44enne ha rifiutato il ricovero ed è stata dimessa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale che indagano sull'accaduto e su un possibile collegamento, di cui al momento non c'è conferma, con l'aggressione avvenuta ieri sera a via Gianturco ai danni di un 33enne da parte di diverse persone, apparentemente senza motivo.