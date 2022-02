Oggi, 7 febbraio, è la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Si tratta di una data importante perché rappresenta un’occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e soprattutto su quali possano essere gli strumenti per impedire che episodi di prevaricazione continuino ad accadere, cioè permettere a ragazzi e ragazze di imparare a riconoscere le forme di bullismo/cyberbullismo e scoprire come difendersi.

In prima linea la IV Municipalità, presieduta da Maria Caniglia, attraverso i consiglieri della Commissione Cultura che hanno voluto essere accanto ai ragazzi per un tema così importante.

Nello specifico, i membri della Commissione VII “Cultura e Istruzione”, hanno manifestato l’importanza di organizzare una forma di partecipazione dei Consiglieri di questa Municipalità alla Giornata .

La proposta avanzata è stata quella di chiedere ai dirigenti scolastici degli Istituti del territorio, la possibilità di poter fa partecipare due unità a una delle loro attività o lezione.

Obiettivo del progetto: far sentire la vicinanza delle istituzioni ai ragazzi in merito ad una problematica così delicata in ambito scolastico e non solo.

Hanno aderito alla proposta la scuole : Miraglia, Sogliano e Capuozzo.

Il tutto si svolge nel pieno rispetto delle normative Covid e dei protocolli adottati in ambito scolastico.

La proposta è stata fortemente voluta da Il Presidente della Commissione VII Giovanni Borriello e dai

Consiglieri della Commissione VII: Domenico Arfè, Giuseppe Basile, Raffaele Bonetta, Ugo Botta, Fabio Broccardo, Rossella Pacella,Giampiero Perrella, Roberto Sarno, Eliana Troise.