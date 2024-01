NAPOLI. La città di Napoli ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con cerimonie in alcuni luoghi simbolo con la deposizione di corone e fiori. «Ricordiamo questa pagina terribile dell'umanità - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - è stato un momento buio in cui si è perso ogni rispetto per le regole e per la vita delle persone. Il ricordo è importante soprattutto in un momento così difficile anche a livello globale e mondiale. Ricordare i principi della tolleranza, della pace e del rispetto delle persone è fondamentale».