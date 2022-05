NAPOLI. I vicini di casa sentono dei rumori provenienti da un appartamento in via Gradini Forcella. Sanno che il proprietario di casa non c’è perché fuori per lavoro e fanno ciò che in questi casi bisogna fare: chiamare i Carabinieri.

Pochi minuti e i militari della compagnia stella raggiungono il civico. Salgono le scale e si trovano la porta di ingresso segnalata. La serratura è completamente smontata e dall’interno si sentono forti rumori.

I carabinieri trovano in una stanza due ragazzi che, braccati, si arrendono. Si tratta di un 20enne e di un 23enne. Sono di Forcella ed incensurati. Gli arrestati sono in attesa di giudizio mentre il proprietario è stato contattato e rassicurato.