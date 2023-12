NAPOLI. In piena emergenza covid il suo negozio di prodotti informatici era andato in affanno e lui, pur di salvare l’attività, aveva deciso di rivolgersi alle persone sbagliate: gente senza scrupoli, che in pochi mesi l’aveva messo alle strette, pretendo la restituzione del prestito con tassi di interesse a dir poco vertiginosi. Alla fine Salvatore Fiore, imprenditore e politico di via dell’Epomeo, ha però trovato il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell’ordine, alle quali ha raccontato per filo e per segno l’incubo nel quale era precipitato.