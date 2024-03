NAPOLI. La città di Napoli si prepara all’arrivo del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica. L’anno della remissione dei peccati che ricorre ogni 25 anni. Ieri mattina, il convegno di studi “Verso il Giubileo 2025, pellegrini di speranza” è stata un’occasione per riflettere sull’importanza che l’Anno Santo ha in questo periodo storico. Nella Basilica Capitolare di Santa Restituta del Duomo di Napoli, fedeli ed esponenti ecclesiastici hanno condiviso i valori portanti del prossimo Giubileo Universale.

Ospite d’onore monsignor Rino Fisichella, incaricato dal Papa come organizzatore dell’Anno Santo. L’arcivescovo ha illustrato la funzione spirituale dell’evento: «La capacità di mettere un popolo in cammino e non solo quella di attraversare la Porta Santa». Fisichella ha spiegato come «ogni anno sia legato alla storia attuale del proprio popolo» identificando nel concetto di speranza la parola chiave del Giubileo 2025. Opinione condivisa da tutti i presenti tra cui Mario Russo Cirillo, direttore dell’Opera Napoletana Pellegrinaggi, incaricata della gestione del flusso di fedeli.

Significativo anche l’intervento dell’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Per diventare dei veri «pellegrini di speranza, bisogna ascoltare i popoli che soffrono» in un mondo sempre più diseguale. A sottolineare il sostegno delle istituzioni, presenti anche sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Guardare anche ai bisogni materiali, non solo a quelli spirituali» è questo l’obiettivo dichiarato di Manfredi nel tentativo di legare al concetto di religione quello del senso civico. «Se vogliamo costruire la speranza dobbiamo partire dai bisogni delle nostre comunità» afferma il primo cittadino.

Da parte sua, la volontà di trovare un punto d’incontro tra Chiesa e Istituzioni. L’attenzione di Palazzo San Giacomo, così come quella del Vaticano, è rivolta a coloro che ne hanno più bisogno. Tra questi, «chi non ha diritto al lavoro e alla casa». «È solo non lasciando nessuno indietro che si costruisce un futuro migliore e di speranza» ha affermato Manfredi, apprezzando anche le dichiarazioni di alcuni vescovi contro l’autonomia differenziata. È partendo da questo comune denominatore che il Comune di Napoli si propone di cooperare in vista di un obiettivo condiviso e si pone in prima linea per uno degli eventi più attesi del prossimo anno.