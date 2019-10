GIUGLIANO. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania e quelli della sezione radiomobile locale, nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati ambientali, sono intervenuti presso lo S.T.I.R. (Stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) al cui ingresso vi era una colonna di 82 autocompattatori contenenti i rifiuti di tutta la provincia di Napoli. A seguito di un controllo, i militari hanno verificato che 10 di essi rilasciavano al suolo una notevole quantità di liquami, verosimilmente percolato. I 10 autisti dei veicoli e gli amministratori unici delle 5 ditte per conto delle quali gli stessi operavano sono stati denunciati per sversamento illecito di rifiuti.