GIUGLIANO. I Carabinieri di Giugliano hanno eseguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di Mondragone, accusato di due tentate rapine aggravate ai danni di due prostitute. Nelle serate del 1 e 2 agosto scorso, nella zona industriale di Giugliano, l'uomo, con la scusa di voler consumare un rapporto sessuale, aveva chiesto alle due donne di appartarsi e poi aveva cercato di rapinarle dei soldi di cui erano in possesso. In entrambe le circostanze, seppur armato, la prima volta di un coltello da cucina e, la seconda, di un forchettone metallico, l'uomo non e' riuscito nel suo proposito, poiche' le vittime avevano iniziato ad urlare chiedendo aiuto ai passanti.