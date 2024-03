Sparatoria nei pressi di un supermercato, c'è un ferito grave. Esplosione di colpi di arma da fuoco all'esterno di un supermercato Decò a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, ci sarebbe un ferito, trasportato in ospedale ad Aversa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano per i primi accertamenti.